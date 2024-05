Per le piogge nel sud, il Brasile dovrà importare riso e fagioli

agenzia

Il Rio Grande do Sul allagato è tra i principali produttori

BRASILIA, 08 MAG – A causa dell’impatto delle inondazioni sui raccolti dello Stato di Rio Grande do Sul, il Brasile potrebbe essere costretto a importare riso e fagioli, prodotti base dell’alimentazione locale. A tale scopo, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva si è riunito con il ministro dell’Agricoltura, Carlos Fávaro, secondo il quale il governo potrà importare fino a un milione di tonnellate di riso per mantenere stabile il prezzo del prodotto sul mercato interno. La maggior parte proverrebbe dai Paesi membri del Mercosur, come Argentina, Paraguay, Uruguay e Bolivia. Il Rio Grande do Sul è uno dei principali produttori di grano del Brasile. Nel 2022, il raccolto di riso nella regione ha prodotto 7,6 milioni di tonnellate. Lo Stato sta affrontando la peggiore tragedia ambientale della sua storia, con 388 comuni colpiti e oltre 155mila persone sfollate.

