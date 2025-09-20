“Per Putin l’escalation è la strada migliore, Trump non agirà”

In primo piano

Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando fonti del Cremlino

Il presidente russo Vladimir Putin è giunto alla conclusione che l’escalation militare è il modo migliore per costringere l’Ucraina a colloqui alle sue condizioni e che è improbabile che Donald Trump faccia molto per rafforzare le difese di Kiev. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando fonti del Cremlino, sottolineando che l’incontro in Alaska ha convinto Putin che Trump non ha interesse a intervenire nel conflitto.

