Per Rutte i dazi Usa non violano il trattato della Nato

agenzia

BRUXELLES, 04 APR – L’imposizione dei dazi da parte degli Stati Uniti alla gran parte degli alleati della Nato non viola il trattato istitutivo dell’Alleanza. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte. “Non credo che ciò sia in contrasto con l’articolo 2 del trattato di Washington, lo abbiamo già visto in passato tra gli alleati”, ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti. “Il mio ruolo è focalizzato sulla difesa del territorio della Nato, ecco perché non commento il tema dei dazi”, ha aggiunto in seguito all’insistenza dei reporter.

