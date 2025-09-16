Emergenze in mare
Per soccorrere i migranti nel Mediterraneo arriverà un nuovo veliero
La Ong tedesca Sos Humanity sta infatti acquistando una nuova barca a vela
Nel Mediterraneo opererà una nuova imbarcazione per la ricerca e il soccorso dei migranti. La Ong tedesca Sos Humanity sta infatti acquistando una nuova barca a vela che, nei prossimi mesi, partirà per una missione di soccorso nel Mediterraneo centrale. Si tratta di una barca a vela che si chiama Humanity 2 ed è lunga 24 metri.
Il veliero è attualmente ormeggiato in un porto sulla costa francese ma sarà trasferito in Sicilia nel mese di novembre, poi verrà portato in un cantiere navale a dicembre, per poter effettuare gli interventi necessari affinché sia idoneo alla navigazione e al salvataggio.
«A partire dalla metà del 2026, la Humanity 2 colmerà un gap letale al largo delle coste tunisine, come nave di soccorso e di monitoraggio», spiega la Sos Humanity. «Le rotte migratorie nel Mediterraneo stanno diventando sempre più pericolose perché l'Ue paga i paesi terzi per intercettare i rifugiati. Invece di salvare vite umane – dice Till Rummenhohl, amministratore delegato di Sos Humanity – l'Europa si sta isolando a tutti i costi, rendendo il Mediterraneo ancora più letale. Al largo della Tunisia si è creato un vuoto di operazioni di soccorso che mette a rischio la vita delle persone ed è caratterizzato da violazioni sistematiche dei diritti umani da parte della guardia costiera tunisina», conclude la Ong.