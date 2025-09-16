Per soccorrere i migranti nel Mediterraneo arriverà un nuovo veliero

Emergenze in mare

Nel Mediterraneo opererà una nuova imbarcazione per la ricerca e il soccorso dei migranti. La Ong tedesca Sos Humanity sta infatti acquistando una nuova barca a vela che, nei prossimi mesi, partirà per una missione di soccorso nel Mediterraneo centrale. Si tratta di una barca a vela che si chiama Humanity 2 ed è lunga 24 metri.

Il veliero è attualmente ormeggiato in un porto sulla costa francese ma sarà trasferito in Sicilia nel mese di novembre, poi verrà portato in un cantiere navale a dicembre, per poter effettuare gli interventi necessari affinché sia idoneo alla navigazione e al salvataggio.