Perego, interessati al partenariato Italia-Brasile sulla Difesa

agenzia

In missione alla Laad a Rio incontrerà il ministro Mucio

RIO DE JANEIRO, 01 APR – “Il Brasile è un Paese di interesse, e come testimoniato anche dalle missioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e della premier Giorgia Meloni, i rapporti col governo Lula sono forti e seguono un percorso di partenariato importante. In particolare, sotto l’aspetto di difesa e sicurezza, preme sottolineare l’interesse per il programma del Consorzio Cio con Iveco e Oto Melara per il Centauro II che prevede la consegna di 98 veicoli, con due già consegnati”. Così il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago a margine della sua visita al padiglione dell’Ice alla fiera Laad Defense and Security a Rio de Janeiro. Il sottosegretario, che ha in programma un incontro col ministro della Difesa brasiliano José Mucio, vede tra le opportunità, oltre “al munizionamento del Centauro, anche iniziative nel settore dello spazio, e della cantieristica navale” e sottolinea come il Brasile sia la locomotiva sudamericana, con una crescita del Pil del 3,5%, un mercato da 200 milioni di abitanti, e una forte presenza delle aziende italiane.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA