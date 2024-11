Pericoloso incendio boschivo in California, 10mila evacuati

agenzia

Fiamme 'pericolosamente rapide', già distrutte decine di case

ROMA, 07 NOV – Un incendio boschivo “pericolosamente rapido” in California, alimentato da forti venti, si è diffuso distruggendo decine di case e costringendo migliaia di persone a fuggire. Le fiamme, nella contea di Ventura, si sono estese da meno di mezzo miglio quadrato a 16 miglia quadrate in poco più di cinque ore, riporta Sky News. Secondo una dichiarazione del governatore Gavin Newsom, la velocità di propagazione delle fiamme ha reso necessari ordini di evacuazione per oltre 10.000 persone, poiché ha messo a rischio 3.500 strutture nelle comunità suburbane, ranch e aree agricole intorno a Camarillo.

