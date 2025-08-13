Perse le tracce in Giordania di un giovane residente in Umbria

agenzia

Da domenica la famiglia non ha più sue notizie

PERUGIA, 13 AGO – Si sarebbero perse le tracce di un giovane di 22 anni nato in Tunisia ma residente a Città Di Castello sin dall’età di tre anni, che, durante una vacanza in Giordania, domenica scorsa sarebbe stato perquisito e arrestato dalle autorità locali e del quale da allora non si hanno più notizie. Lo scrive il sito umbro Trgmedia.it A sollevare il caso, la famiglia del giovane, il quale – si legge nel sito – soggiornava in un hotel nella località di Aqaba. Il volo di ritorno in Italia era previsto per martedì 12 agosto ma due giorni prima, il 10, sarebbe stato perquisito dalle autorità giordane durante dei controlli considerati di routine, secondo “fonti ufficiali” arrivate dal consolato giordano: da lì la famiglia non ha avuto più notizie certe e non è riuscita più a comunicare. La madre del 22enne, notando un movimento sul conto corrente, ha pensato fosse stato rilasciato ed è andata ieri all’aeroporto di Fiumicino, dove il figlio avrebbe dovuto far ritorno, ma di lui nessuna traccia. Così la donna, assieme alla sorella del ragazzo, ha attivato le ricerche. Al momento, c’è chi afferma che sia ancora in stato d’arresto, altri che sia in attesa del verdetto di un giudice e altri ancora che sia stato rilasciato senza però aver ripreso possesso del proprio cellulare.

