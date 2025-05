Perù, Boluarte può andare alla messa d’insediamento di Leone XIV

agenzia

Il Parlamento ha dato l'ok negato per il funerale di Francesco

LIMA, 14 MAG – Con 68 voti favorevoli e 34 contrari, il Parlamento peruviano ha autorizzato il viaggio della presidente Dina Boluarte in Vaticano, dove rappresenterà il Perù nella messa di inizio pontificato di papa Leone XIV. La votazione è avvenuta nel bel mezzo di una marcia nazionale contro l’insicurezza fuori dallo stesso Parlamento, con molti manifestanti che protestavano contro Boluarte inalzando cartelloni raffiguranti il pontefice, che ha cittadinanza peruviana. Lo rende noto il sito del quotidiano La Republica, che ha seguito la marcia di protesta a Lima fuori dal Parlamento. Nella sua richiesta la presidente ha sottolineato l’importanza di mantenere una presenza politica al più alto livello all’evento, invitando ad accompagnarla il presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, e la presidente della Corte suprema peruviana Janet Tello Gilardi, che però ha declinato l’invito. La cerimonia si svolgerà domenica 18 maggio in Piazza San Pietro e Boluarte sarà fuori dal Perù tra il 16 e il 19 maggio. Ad aprile lo stesso Parlamento aveva negato la richiesta di Boluarte di recarsi in Vaticano tra il 24 e il 28 aprile per presenziare al funerale di papa Francesco.

