Perù, la Procura apre un’indagine contro la presidente Boluarte

agenzia

Avrebbe abbandonato per 10 giorni il posto per chirurgia al naso

LIMA, 05 DIC – La Procura generale del Perù ha avviato un’indagine contro la presidente Dina Boluarte per i reati di omissione di atti funzionali e per l’abbandono dell’incarico per dieci giorni a causa di un intervento chirurgico al naso. “La Procura della Nazione […] ha avviato un’indagine preliminare contro Dina Boluarte, nella sua qualità di presidente, per i presunti reati di omissione di atti funzionali, e/o alternativamente per il presunto reato di abbandono del posto”, recita il comunicato pubblicato poco fa sull’account ufficiale di X della Procura. L’indagine arriva dopo la denuncia dell’ex primo ministro peruviano, Alberto Otárola, che davanti alla Commissione Vigilanza del Parlamento ha detto che la presidente era stata assente da qualsiasi atto pubblico tra il giugno ed il luglio del 2023 per farsi operare al naso. Secondo i media peruviani, il chirurgo che ha effettuato l’intervento è Mario Cabani, anche lui convocato in Commissione Vigilanza del Parlamento ma che però, sinora, non si è presentato.

