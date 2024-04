Perù, popolarità della presidente Dina Boluarte scesa al 7%

agenzia

Secondo un sondaggio di El Comercio, pesa lo scandalo dei Rolex

LIMA, 15 APR – La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha raggiunto in aprile il livello più basso di popolarità dal suo insediamento nel 2022, dato che solo il 7% dei peruviani approva la sua gestione, contro l’88% che la disapprova. Il dato emerge da un sondaggio della compagnia Datum International pubblicato dal quotidiano El Comercio, secondo cui erano 20 anni (iugno 2004) che un presidente peruviano, Alejandro Toledo, non registrava un consenso così basso da parte della popolazione. Il capo dello stato, che si è insediata alla presidenza dopo la destituzione di Pedro Castillo, non ha mai goduto dei favori della popolazione. La curva crescente della disapprovazione si è accentuata dal 74% di aprile 2023, all’85% di marzo 2024, per giungere all’88% del mese scorso. Datum International sottolinea che il calo di popolarità di Boluarte coincide con la rivelazione dello ‘Scandalo Rolex’, riguardante orologi di lusso che la presidente ha indossato in apparizioni pubbliche, ma mai dichiarato al fisco, e per i quali la Procura peruviana ha aperto un’indagine preliminare, realizzando perquisizioni nel Palazzo di governo e nella residenza privata.

