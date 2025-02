Petro a Ecopetrol, ‘vendere le operazioni di fracking negli Usa’

agenzia

Il presidente 'investire i ricavi in energia pulita in Colombia'

BOGOTA, 04 FEB – Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha esortato Ecopetrol, la compagnia petrolifera statale del paese sudamericano, a vendere le sue operazioni di fracking negli Stati Uniti. Lo riporta il sito di El Tiempo. La dichiarazione è avvenuta dopo che Petro aveva letto sul quotidiano colombiano un articolo che dettagliava il rinnovo della joint venture che Ecopetrol ha dal 2019 con la compagnia statunitense Occidental Petroleum per lo sviluppo del Bacino Permiano, tra Texas e New Mexico, una delle zone con le maggiori riserve di idrocarburi a livello mondiale. Il piano di Ecopetrol è perforare fino a 91 pozzi di sviluppo e destinare oltre 880 milioni di dollari all’operazione, con una produzione prevista vicina ai 90 mila barili di petrolio al giorno. “Voglio che quell’operazione venga venduta per investire in energie pulite in Colombia”, ha detto il presidente colombiano, sottolineando che “noi siamo contro il fracking, che si discuta tecnicamente ed economicamente ma non può essere che siamo per la morte e non per la vita, non in questo governo”.

