Petro chiede all’intelligence Usa aiuto per l’attentato a Uribe

'L'arma del sicario comprata in Arizona e passata dalla Florida'

BOGOTÀ, 10 GIU – Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha chiesto il supporto degli organismi dell’intelligence Usa per avanzare nell’indagine sull’attentato contro il senatore e candidato alle presidenziali del prossimo anno Miguel Uribe Turbay, avvenuto sabato 7 giugno a Bogotá. “Ho chiesto attraverso l’ambasciata degli Stati Uniti che gli organismi segreti di quel paese aiutino in profondità nell’indagine sul tentato omicidio del senatore Uribe Turbay. L’arma del sicario è stata comprata in Arizona ed è passata per la Florida”, ha scritto Petro sul suo account ufficiale di X. La richiesta è stata fatta dopo che il generale Carlos Fernando Triana, direttore della Polizia colombiana, e il procuratore generale del paese sudamericano Luz Adriana Camargo hanno reso noto in una conferenza stampa congiunta che “la pistola è stata acquistata legalmente negli Stati Uniti il 6 agosto 2020”. L’Ufficio federale per l’alcol, il tabacco, le armi da fuoco e gli esplosivi (Atf) americano è riuscito a rintracciare il numero di serie dell’arma utilizzata nell’attentato, identificando l’acquirente originale, Charles Joe Anderson, secondo quanto riportato dal quotidiano El Tiempo. Sebbene la pistola sia stata acquistata legalmente negli Usa, le autorità colombiane non hanno registrato il suo ingresso nel sistema del Dipartimento colombiano di controllo e commercio di armi, munizioni ed esplosivi, e ciò significa che la Glock è entrata in Colombia illegalmente, riporta il sito Infobae.

