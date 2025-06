Petro firma il decreto per il referendum che riforma il lavoro

agenzia

Sarà il 7 agosto se passa il vaglio della Corte costituzionale

BOGOTÀ, 11 GIU – Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha firmato il decreto che convoca il referendum contenente 12 quesiti che intendono riformare il mercato del lavoro. “Ho firmato il decreto che convoca la consultazione popolare” ha annunciato il presidente sul suo account ufficiale di X, aggiungendo di avere “inviato il decreto della consultazione popolare alla Corte Costituzionale”. Nell’articolo 2 del decreto si stabilisce che il referendum si svolgerà domenica 7 agosto. “Si convochi il popolo della Colombia a una consultazione popolare in tutto il territorio nazionale affinché, nell’esercizio della propria sovranità, il giorno sette (7) agosto 2025 decida se approvare o respingere le seguenti domande di rilevanza nazionale”. Tra i 12 quesiti, le proposta che il lavoro diurno duri massimo 8 ore, che nei giorni festivi e la domenica la remunerazione sia raddoppiata, che i lavoratori possano avere i permessi necessari per trattamenti medici e nei periodi mestruali debilitanti e che ne assumano almeno 2 persone con disabilità ogni 100 lavoratori. Nell’articolo 1 del decreto, Petro ha invece sancito “l’inapplicabilità per incostituzionalità dell’atto mediante il quale il Senato colombiano, in sessione del 14 maggio 2025, ha deciso di dare un parere sfavorevole riguardo al referendum, richiesto dal Presidente della Repubblica, con la firma di tutti i suoi ministri, il 1 maggio 2025”.

