Petro si scusa per lo scandalo di corruzione nell’Ungrd

agenzia

Il presidente colombiano si è impegnato a "recuperare i soldi"

BOGOTÁ, 21 LUG – Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, si è scusato con i suoi concittadini per lo scandalo di corruzione emerso all’interno dell’Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi (Ungrd), assumendosene la piena responsabilità politica. Petro ha denunciato “la cultura della corruzione” che in Colombia “attraversa tutti” gli ambienti istituzionali e coinvolge “i più ricchi e i più poveri”, compresi “coloro che hanno responsabilità”. Il capo dello stato ha aggiunto che la sua amministrazione “è seriamente impegnata a recuperare” quei soldi. La presa di posizione di Petro arriva pochi giorni dopo la convocazione del presidente da parte della Corte suprema a seguito della denuncia da parte di ex funzionari della struttura secondo cui alcuni parlamentari – inclusi il ;;presidente del Senato, Ivan Name, e della Camera, Andrés Calle – avrebbero ricevuto tangenti in cambio dell’approvazione di una serie di riforme promosse dal governo in parlamento.

