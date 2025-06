Petro: ‘Sicurezza di Uribe dimezzata il giorno dell’attentato’

agenzia

Il presidente della Colombia ha denunciato la 'stranezza'

BOGOTÀ, 09 GIU – Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha rivelato che lo schema di sicurezza del senatore e precandidato presidenziale Miguel Uribe Turbay è stato ridotto da sette a tre scorte proprio sabato scorso, il giorno in cui un minorenne di 14 anni già arrestato ha attentato contro la sua vita. Petro lo ha fatto attraverso un messaggio pubblicato sul suo account ufficiale di X: “Da parte mia devo informare che lo schema di protezione del senatore Uribe è stato ridotto stranamente il giorno dell’attentato. Da 7 a 3 persone. Ho chiesto al consiglio di sicurezza la massima attenzione nell’indagare questo fatto”. Petro ha sottolineato che, sebbene finora le autorità si muovano nel campo delle ipotesi, esistono molteplici e varie linee di indagine in corso. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per l’uso politico che alcuni settori starebbero facendo dell’attacco. “Non mi piace e devo essere franco che si usi elettoralmente l’attentato a Miguel. Ho osservato una condotta prudente da parte di molti dei miei avversari ma altri sono decisamente suicidi per la società e per la pace”, ha scritto il presidente colombiano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA