Petroperú denuncia un attentato ad un oleodotto in Amazzonia

agenzia

È stato perforato nella regione peruviana di Loreto

SINCHI ROCA, 28 MAG – La compagnia petrolifera statale del Perù Petroperú ha denunciato che l’Oleodotto Norperuano (Onp) ha subito una nuova fuoriuscita di petrolio, a seguito di una perforazione provocata al chilometro 315+535 del tratto II, nelle vicinanze della comunità indigena Sinchi Roca situata nella regione di Loreto, la più grande del paese sudamericano, con un’estensione di 368851,95 Kmq, del 22% superiore a quella dell’Italia . In un comunicato diffuso sui social network, la compagnia petrolifera statale ha indicato che la perforazione si è verificata il 19 marzo scorso, ma che, nonostante l’attivazione del piano di emergenza per sigillare il buco e contenere la fuoriuscita di petrolio, il suo personale non ha potuto svolgere le operazioni di raccolta dell’idrocarburo e la pulizia dell’area colpita a causa dei membri della comunità locale. “Il 27 maggio è stato segnalato un nuovo attentato contro l’Onp, causato dalla manipolazione deliberata della graffa installata nel punto di perforazione del km 315+535”, il che ha generato una nuova fuoriuscita di petrolio nell’ambiente che ha raggiunto un torrente vicino, ha denunciato Petroperú.

