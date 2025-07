‘Pezeshkian fu ferito durante un raid aereo israeliano a giugno’

agenzia

Secondo agenzia Fars. Presidente aveva indicato tentato omicidio

ROMA, 13 LUG – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è rimasto ferito a una gamba durante un attacco aereo israeliano il mese scorso, mentre partecipava ad una riunione del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran. L’attacco cui si fa riferimento risale al 16 giugno, nella zona ovest di Teheran. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa iraniana Fars, citata da Times of Israel. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, il capo della magistratura Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i e altri alti funzionari erano presenti all’incontro con Pezeshkian, secondo quanto emerge, Pezeshkian e gli altri avrebbero riportato ferite durante la fuga. La scorsa settimana, Pezeshkian aveva accusato Israele di aver tentato di ucciderlo, dichiarando in un’intervista al commentatore conservatore americano Tucker Carlson. L’attacco cui si fa riferimento sarebbe avvenuto quattro giorni dopo l’inizio della campagna aerea israeliana contro i programmi nucleari e missilistici dell’Iran.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA