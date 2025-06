Pezeshkian, niente stop al nucleare in nessuna circostanza

agenzia

Pronti a discutere su attività pacifiche, ma non ad azzerarle

TEHERAN, 21 GIU – Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afferma che Teheran non fermerà l’attività nucleare “in nessuna circostanza”. “Siamo pronti a discutere e cooperare per costruire la fiducia nel campo delle attività nucleari pacifiche, tuttavia non accettiamo di ridurre a zero le attività nucleari in nessuna circostanza”, ha detto Pezeshkian durante una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, secondo l’agenzia di stampa ufficiale Irna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA