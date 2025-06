Pezeshkian, pronti a tornare ‘al tavolo dei negoziati’

agenzia

TEHERAN, 24 GIU – Il presidente iraniano Masud Pezeshkian si è detto pronto a tornare “al tavolo delle trattative”. Pezeshkian ha dichiarato che il suo Paese non vuole acquisire armi nucleari, ma continuerà a difendere i suoi “diritti legittimi” nell’uso pacifico dell’energia nucleare. Pezeshkian, durante una telefonata con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, ha detto che Israele e Usa “non possono imporre aspirazioni ingiuste con la forza”. “Ci aspettiamo che spieghiate loro, nei vostri rapporti con gli Stati Uniti – ha proseguito -, che la Repubblica Islamica dell’Iran sta solo cercando di affermare i suoi diritti legittimi”. L’ Iran – ha aggiunto – “non ha mai cercato di acquisire armi nucleari e non lo fa adesso”, ha dichiarato, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Irna, aggiungendo che l’Iran era “pronto a risolvere le questioni… al tavolo dei negoziati”. Pezeshkian, ha detto che l’attacco di ieri sera dell’Iran contro la base americana di al Udeid, a sud-ovest di Doha, è stata una “reazione” al coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto con Israele e non rappresenta uno scontro tra la Repubblica islamica e il Qatar. L’attacco è stata “una reazione al coinvolgimento diretto e palese degli Stati Uniti nell’aggressione del regime sionista” e “non deve essere interpretato come uno scontro tra la Repubblica islamica dell’Iran e il suo vicino amico e fraterno, il Qatar”, ha detto Pezeshkian, in una telefonata con l’emiro Tamim bin Hamad Al Thani.

