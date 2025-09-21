Phoenix, la deputata repubblicana: «Kirk come John F. Kennedy e Martin Luther King»

Il funerale negli Usa

«Come loro ha sacrificato la sua sicurezza e la sua vita per cambiare l’arco della storia» ha detto Anna Paulina

Charlie Kirk come John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King. Il paragone è della deputata repubblicana Anna Paulina durante il funerale a Phoenix dell’attivista di destra ucciso il 10 settembre. «Il suo nome rimarrà inciso nella storia accanto a quello di Jfk, che ha coraggiosamente sfidato una generazione a chiedersi cose potesse fare il Paese fra le ombre della Guerra Fredda, e Martin Luther King, che ha sacrificato la sua sicurezza e la sua vita per cambiare l’arco della storia», ha detto Paulina durante i funerali. Kirk è stato definito un «profeta» da Andrew Kolvet, direttore esecutivo del “The Charlie Kirk Show”.

