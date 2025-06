‘Pianificava attacco’, arrestato a Cipro membro dei pasdaran

agenzia

Contro migliaia di israeliani in attesa di un imbarco

TEL AVIV, 21 GIU – La polizia di Cipro ha annunciato di aver arrestato un uomo con l’accusa di terrorismo e spionaggio – ‘presumibilmente un membro delle Guardie Rivoluzionarie iraniane’ – che stava pianificando un attacco ‘immediato’ nell’isola dove al momento migliaia di israeliani aspettano di imbarcarsi per rientrare in patria. La polizia locale avrebbe ricevuto “informazioni altamente riservate e affidabili da un’agenzia straniera” (probabilmente il Mossad,ndr). L’uomo arrestato vive in un appartamento presso le basi militari britanniche sull’isola, dove è stato visto aggirarsi con una grande macchina fotografica, uno zoom e 3 telefoni cellulari.

