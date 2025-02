Piano Ue per mobilitare 200 miliardi investimenti nell’IA

agenzia

BRUXELLES, 11 FEB – L’Ue lancia l’iniziativa InvestAI, con la quale mobiliterà “200 miliardi di investimenti” nell’intelligenza artificiale (IA). Lo ha annunciato al vertice di Parigi la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. L’iniziativa prevede anche un fondo europeo di “20 miliardi per le gigafactory”, ovvero le fabbriche dell’IA con le quali Bruxelles vuole sviluppare una Intelligenza Artificiale europea. “Troppo spesso sento dire che l’Europa è in ritardo nella corsa, mentre gli Stati Uniti e la Cina sono già in vantaggio – ha detto -. Non sono d’accordo. La corsa all’IA è tutt’altro che finita. La verità è che siamo solo all’inizio”. “La potenza di calcolo richiede un capitale finanziario sostanziale immediato. Sia dal settore pubblico che da quello privato”, ha osservato von der Leyen. Le iniziative messe in campo da Bruxelles sono la European AI Champions, “che promette 150 miliardi di euro da fornitori, investitori e industria” e InvestAI per “aumentare questo capitale di 50 miliardi”. “In tal modo puntiamo a mobilitare un totale di 200 miliardi per investimenti in IA in Europa”, ha precisato von der Leyen, ricordando che sulle gigafactory l’Ue sta già investendo 10 miliardi di euro.

