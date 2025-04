agenzia

Il cattivo tempo rende difficili i soccorsi

NEW YORK, 12 APR – Un piccolo aereo con a bordo due persone si è schiantato nello stato di New York. Il velivolo, un Mitsubishi MU-28, è caduto a una cinquantina di chilometri da Hudson, in un campo vicino Copake. Il cattivo tempo sta rendendo difficile i soccorsi.

