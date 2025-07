agenzia

Per evitare nuove emergenze

NEW YORK, 06 LUG – Evacuazioni sono state ordinate in Texas in seguito alle piogge, soprattutto nella contea di Kerr, l’area più colpita dall’esondazione del fiume Guadalupe. Alla popolazione è stato chiesto di lasciare le proprie abitazioni in al fine di evitare nuove emergenze.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA