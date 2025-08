Piogge monsoniche e allagamenti in Uttar Pradesh, 12 morti

agenzia

A Varanasi il fiume Gange ha superato il livello di guardia

NEW DELHI, 04 AGO – Dodici persone hanno perso la vita in India nelle ultime 24 ore in vari distretti dello stato centrale dell’Uttar Pradesh, a causa delle incessanti piogge monsoniche stagionali che hanno creato allagamenti dopo l’esondazione dei fiumi principali. A Varanasi il Gange ha superato il livello di guardia dei 71,26 cm, sommergendo tutti gli 84 ghat (le scalinate che scendono al bordo del fiume) nella città vecchia e inondando più di 32 villaggi del distretto. La protezione civile ha fatto evacuare oltre 6.500 persone, ricollocate in aree sicure,e ospitate in campi di emergenza. Lungo la riva del centro storico sono rimasti sommersi almeno quattordici gradini del Baba Shri Kashi Vishwanath, il tempio più importante della città, oggetto negli anni scorsi di un importante restyling architettonico. In una zona più bassa, nei dintorni dell’Assi Ghat, l’acqua del fiume ha raggiunto la strada, e si è avvicinata al tempio di Jagannath. Anche per contenere la folla crescente di curiosi, la Polizia ha allestito barricate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA