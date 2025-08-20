Piogge monsoniche in Pakistan, 41 morti in 24 ore

agenzia

Almeno 748 vittime dall'inizio del monsone

ISLAMABAD, 20 AGO – Almeno 41 persone sono morte e 11 sono rimaste ferite in incidenti legati alla pioggia in Pakistan nelle ultime 24 ore durante l’ultima ondata di piogge monsoniche, secondo l’Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri (Ndma). L’ultima ondata di piogge monsoniche ha colpito più duramente la provincia meridionale del Sindh, con Karachi paralizzata da inondazioni improvvise che hanno ucciso 11 persone, interrotto il traffico e causato interruzioni di corrente in alcune parti della città. Secondo l’Ndma, sono stati segnalati 11 decessi nel Sindh, 11 nel Gilgit-Baltistan e 19 nel Khyber Pakhtunkhwa (Kp). Dall’inizio del monsone, il 26 giugno, almeno 748 persone sono morte e altre 978 sono rimaste ferite in tutto il paese. Il Kp è stato il più colpito con 446 morti, seguito dal Punjab con 165. Il Dipartimento Meteorologico ha previsto ulteriori precipitazioni in Pakistan fino al 25 agosto.

