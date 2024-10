Pluspetrol ha acquistato le attività di ExxonMobil a Vaca Muerta

agenzia

Lo ha confermato la compagnia petrolifera statunitense

NEUQUEN, 31 OTT – Gli asset petroliferi che la statunitense ExxonMobil possiede in Argentina sono stati venduti alla società argentina Pluspetrol. I sei blocchi di gas e petrolio erano ambiti anche dall’argentina Ypf, da Pan American Energy (Pae), una società composta da Tecpetrol e Vista, “ma alla fine ad aggiudicarseli è stata Pluspetrol. “Sono stati concordati i termini e le condizioni per la vendita di ExxonMobil Exploration Argentina a favore di Pluspetrol. Continuiamo a lavorare insieme all’acquirente e al governo di Neuquén per raggiungere i risultati desiderati”, ha affermato ExxonMobil. Dei sei blocchi che ExxonMobil possiede nel bacino di Neuquén, cinque sono operativi e uno è ancora in fase di esplorazione. La società ha effettuato una valutazione iniziale di tutti gli asset pari a un miliardo di dollari ma, alla fine, l’operazione di compravendita sarebbe stata effettuata per 1,7 miliardi di dollari, secondo il portale Econojournal.

