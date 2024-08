Politico, mandati d’arresto per Durov e il fratello a marzo

agenzia

Ria Novosti, solo il fondatore di Telegram è indagato

ROMA, 28 AGO – Le autorità francesi hanno emesso mandati di arresto a marzo per il ceo di Telegram Pavel Durov e per il fratello co-fondatore Nikolai, secondo un documento amministrativo francese visionato in esclusiva da Politico.eu. Il documento indica che l’indagine sotto copertura francese su Telegram è più ampia e ha avuto inizio mesi prima di quanto si sapesse in precedenza. Il caso ruota attorno al rifiuto di Telegram di collaborare con un’inchiesta della polizia francese sugli abusi sessuali su minori. Ma l’agenzia russa Ria Novosti ha scritto di avere saputo da una fonte alla Procura di Parigi che al momento solo Pavel Durov è inquisito nell’inchiesta relativa a Telegram.

