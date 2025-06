Polizia, a Los Angeles finora 27 persone arrestate

agenzia

Per le proteste e i violenti scontri

ROMA, 09 GIU – Nel centro di Los Angeles sono state arrestate in tutto 27 persone: lo ha dichiarato ai giornalisti il ;;capo della polizia di Los Angeles, Jim McDonnell, durante una conferenza stampa, come riporta la Cnn. Tra i presunti crimini il lancio di una molotov contro un agente e una motocicletta contro un cordone di polizia, ha affermato McDonnell. Diciassette degli arresti di ieri sono stati effettuati dalla California Highway Patrol mentre sgomberava i manifestanti dalla Highway 101 mentre la polizia di Los Angeles ha effettuato 10 arresti durante le risse in centro, ha affermato il capo della polizia.

