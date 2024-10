Polizia, ‘abbiamo evitato terzo tentato assassinio di Trump’

agenzia

L'arrestato faceva parte di un gruppo di estrema destra

WASHINGTON, 13 OTT – “Probabilmente abbiamo evitato il terzo assassinio a Donald Trump”. Lo ha detto Chad Bianco, sceriffo della contea di Rivierside, in una conferenza sull’arresto di un uomo armato all’interno del perimetro del comizio del tycoon a Coachella. Incalzato dalle domande dei giornalisti sull’orientamente dell’uomo fermato al comizio di Donald Trump a Coachella, lo sceriffo Chad Bianco ha detto che il gruppo di cui faceva parte “è di estrema destra. Gente che non crede nel governo, gente ai margini”. “Ma non è questo il punto, è un pazzo, non importa di quale partito”, ha aggiunto lo sceriffo precisando di “non sapere per il momento il movente”. L’uomo aveva la tessera di un gruppo chiamato ‘Cittadini sovrani’. Lo ha detto la polizia della contea di Riverside precisando che alle indagini stanno collaborando l’Fbi e il Secret Service. “L’uomo che è stato arrestato – ha aggiunto la polizia – si è presentato come un giornalista, la targa del suo veicolo era falsa e aveva con sè diversi passaporti”. L’uomo è stato arrestato prima che il tycoon arrivasse all’evento.

