Polizia, ‘aggressore a Sydney era solo, non è chiaro il movente’

agenzia

'Nessuna pista esclusa, nemmeno il terrorismo'

ROMA, 13 APR – “Dalle indagini preliminari sembrerebbe che questa persona abbia agito da sola”: lo ha affermato in conferenza stampa la polizia locale riguardo all’attacco di oggi nel centro commerciale di Sydney da parte di un uomo che ha accoltellato diverse persone, uccidendone almeno 5 prima di essere a sua volta ucciso da una agente. Le autorità hanno inoltre affermato che al momento non vi è chiarezza sul movente: “Non c’è nulla di cui siamo a conoscenza sulla scena che possa indicare un movente o un’ideologia” ha affermato in conferenza stampa il vice commissario Anthony Cooked, il quale, alla domanda di un giornalista se la polizia escludesse il terrorismo, ha detto: “Non escludiamo nulla”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA