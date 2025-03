Polizia carica un corteo di pensionati, scontri a Buenos Aires

agenzia

Anche tifosi delle principali squadre argentine contro Milei

BUENOS AIRES, 12 MAR – Gravi scontri tra dimostranti e polizia sono in corso oggi a Buenos Aires, la capitale dell’Argentina, nel contesto di una manifestazione a sostegno dei pensionati e contro il governo del presidente Javier Milei a cui hanno aderito anche migliaia di ultras e tifosi delle principali squadre del Paese sudamericano. Le prime cariche e lanci di lacrimogeni si sono registrate ancor prima dell’inizio della manifestazione, fissato per le 17 ora locale, mentre colonne di manifestanti, contravvenendo il protocollo del governo che vieta di interrompere il traffico stradale, si dirigevano verso l’emblematica piazza del Parlamento. Almeno quattro gli arrestati per gli incidenti in corso di fronte al legislativo argentino, secondo quanto riportato dal sito del Clarín. Attaccato anche un giornalista del canale televisivo Tn, Todo Noticias, che con il suo cameramen è stato poi protetto dagli agenti per potersi allontanare.

