Polizia Gb amplia indagine sull’ospedale dell’infermiera killer

agenzia

Sospetti di omicidio colposo e negligenza grave sui vertici

LONDRA, 13 MAR – La polizia britannica ha allargato le indagini sull’ospedale dove lavorava Lucy Letby, la cosiddetta infermiera killer al centro di un caso giudiziario che ha suscitato shock e polemiche a non finire nel Regno Unito: quello della “strage di neonati” – come ribattezzata dai media – perpetrata dalla donna addetta al reparto maternità, che avrebbe fatto morire deliberatamente, secondo le accuse, almeno 7 neonati esposti a sovradosaggi fra il 2015 e il 2016 e tentato di ucciderne altri per ragioni rimaste in larga parte oscure in sede processuale. I vertici sanitari del Countess of Chester Hospital, nel nord dell’Inghilterra, erano già finiti sotto indagine nell’ottobre 2023 per omicidio colposo a livello di organizzazione ospedaliera, e da oggi lo sono anche per “omicidio colposo derivante da negligenza grave”, come ha detto un portavoce della polizia del Cheshire. “È importante notare che questo non ha alcun impatto sulle condanne di Lucy Letby per i molteplici reati di omicidio e tentato omicidio”, ha precisato il portavoce.

