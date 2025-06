Polizia Los Angeles allontana troupe Cnn da zona proteste

agenzia

I membri della troupe scortati con le mani dietro la schiena

ROMA, 10 GIU – La polizia di Los Angeles ha allontanato la notte scorsa una troupe della Cnn dalla zona delle proteste in corso nel centro della città: tutti i membri della troupe, incluso il giornalista Jason Carroll, sono stati scortati dagli agenti con le mani dietro la schiena – ma non ammanettate – fuori dal perimetro delle manifestazioni. Lo riporta la stessa emittente tv. “È una cosa che non mi aspettavo, semplicemente perché siamo stati qui tutto il giorno. Abbiamo seguito un sacco di proteste”, ha detto Carroll. “Di solito gli agenti si rendono conto che la stampa è lì a fare il suo lavoro”, ha aggiunto.

