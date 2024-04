Polizia, migliaia a Gerusalemme per ultimo venerdì Ramadan

agenzia

'Arrestate 8 persone per istigazione e sostegno a terrorismo'

TEL AVIV, 05 APR – Migliaia di fedeli musulmani stanno partecipando alle preghiere mattutine in coro alla Spianata delle moschee a Gerusalemme per l’ultimo venerdì di Ramadan. Lo ha fatto sapere la polizia aggiungendo che per l’evento ha rafforzato le sue forze in Città Vecchia. La stessa fonte ha aggiunto che sono state arrestate 8 persone sospettate di “istigazione e sostegno al terrorismo”: si tratta di quattro di Gerusalemme est e quattro del nord di Israele.

