Polonia chiede un consiglio di sicurezza Onu sui droni russi

agenzia

Ministero Difesa russo, 'pronti a consultarci con Varsavia'

ROMA, 11 SET – La Polonia ha richiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in seguito alla violazione del suo spazio aereo da parte di droni: lo ha dichiarato la missione sudcoreana, a cui tocca la presidenza del Consiglio a settembre, citata dalla Tass. La riunione potrebbe tenersi venerdì, ha riferito all’agenzia russa una fonte diplomatica. Secondo il ministero della Difesa russo, le Forze Armate russe hanno attaccato durante la notte strutture militari e industriali nell’Ucraina occidentale, mentre non erano previsti obiettivi in ;;Polonia. “La gittata dei droni che presumibilmente hanno attraversato il confine con la Polonia non supera i 700 chilometri”, insiste. Il Ministero della Difesa russo, citato dalla Tass – ha comunque dichiarato di essere pronto a consultarsi con la Polonia sull’accaduto.

