++ Polonia invita propri cittadini a lasciare la Bielorussia ++

agenzia

ROMA, 26 SET – “A causa delle crescenti tensioni, della guerra in corso nella regione e dei ripetuti arresti arbitrari”, il Ministero degli Esteri polacco “sconsiglia qualsiasi viaggio in Bielorussia” e “invita i cittadini polacchi rimasti in Bielorussia a lasciare immediatamente il suo territorio utilizzando i mezzi commerciali e privati ;;disponibili”. Lo ha comunicato l’ambasciata della Polonia a Minsk. “In caso di un drastico deterioramento della situazione della sicurezza, di chiusura delle frontiere o di altre circostanze – si legge – l’evacuazione potrebbe rivelarsi notevolmente più difficile o addirittura impossibile”.

