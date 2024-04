Ponte Baltimora, dichiarato lo stato di emergenza

agenzia

Governatore del Maryland: 'In arrivo aiuti federali'

NEW YORK, 26 MAR – Il governatore del Maryland Wes Moore ha dichiarato lo stato di emergenza a causa del crollo del ponte Francis Scott Key di Baltimora. “Abbiamo messo in piedi un team composto di varie agenzie per far arrivare rapidamente risorse federali fornite dall’amministrazione Biden, mentre continuiamo a restare in contatto con chi provvede ai soccorsi e a valutare e rispondere a questa tragedia”, ha detto Moore.

