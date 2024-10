Popolazione elefanti in India in calo del 20% in ultimi 5 anni

agenzia

WwI, da 19.825 del 2017 a 15.887 esemplari censiti oggi

NEW DELHI, 09 OTT – Allarmante calo del numero degli elefanti indiani, scesi di quasi il 20% dal 2017 ad oggi. Secondo l’ultimo censimento condotto dal Wildlife Institute of India, WwI, la popolazione totale dei pachidermi nel subcontinente è passata da 19.825 a 15.887 esemplari: questi numeri appena resi pubblicizzati, tuttavia, non includono gli esemplari che vivono negli stati indiani del nord-est, dove l’indagine verrà avviata nelle prossime settimane. Il rapporto conclusivo sarà diffuso a giugno del 2025. Dati forniti alla Lok Sabha lo scorso giugno hanno aggiunto che negli ultimi cinque anni quasi 530 elefanti hanno perso la vita per cause non naturali, 392 fulminati da cavi dell’elettricità e 73 uccisi da treni .

