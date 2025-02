Portogallo: primo rimpasto di governo, cambiano 6 sottosegretari

agenzia

Premier però non fa sostituzioni in Sanità e Interni

LISBONA, 13 FEB – Il governo portoghese prepara un piccolo rimpasto, il primo da quando è in carica dopo la vittoria della coalizione di centrodestra, Alleanza democratica, alle elezioni del 10 marzo dell’anno scorso. Il premier, il socialdemocratico Luís Montenegro, ha deciso di fare qualche sostituzione in più approfittando della necessità di rimpiazzare il sottosegretario per l’Amministrazione locale e la pianificazione territoriale, Hernâni Dias, dimessosi per un conflitto di interessi emerso dopo il varo di un polemico decreto che facilita la conversione di terreni agricoli in terreni edificabili. Sarà sostituito dal deputato socialdemocratico Silvério Regalado. In tutto sono sei i sottosegretari che escono e altrettanti quelli che entrano nell’esecutivo di centrodestra. Oltre a quello già citato, gli altri hanno deleghe a Istruzione, Previdenza sociale, Pari opportunità, Energia e Cultura. Desta qualche stupore il fatto che non ci sia nessun cambio nei ministeri che negli ultimi mesi sono stati al centro delle principali polemiche politiche: Salute – per i tempi di attesa nelle urgenze ospedaliere – e Interni – al centro del dibattito sulla gestione dell’immigrazione e l’insicurezza, reale o percepita, nelle grandi città. Il giuramento dei nuovi sottosegretari avrà luogo nel pomeriggio di oggi presso il Palazzo di Belém, dove ha sede la presidenza della Repubblica.

