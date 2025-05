Portogallo, si dimette il segretario del Partito socialista

agenzia

Dopo lo spoglio, Pedro Nuno Santos ha riconosciuto la sconfitta

LISBONA, 19 MAG – Il segretario socialista Pedro Nuno Santos ha presentato le dimissioni. Nel suo discorso di questa notte, il leader socialista ha ringraziato i militanti per il sostegno, ma ha riconosciuto la sconfitta e “i tempi duri e difficili per la sinistra e per il Partito socialista”. Dopo aver detto che il Partito socialista non dovrebbe appoggiare il nuovo governo, perché “Montenegro non è idoneo a governare neanche dopo queste elezioni e ha presentato un programma che va contro i principi e i valori del Ps”, il segretario ha dichiarato che chiederà elezioni interne al partito e che lui non sarà candidato alla segreteria. “L’estrema destra è cresciuta ed è diventata più aggressiva e menzognera. Bisognerà combatterla”, ha detto ancora Pedro Nuno Santos.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA