Poste Usa tornano a accettare i pacchi da Cina e Hong Kong

agenzia

Il cambio di rotta dopo lo stop

NEW YORK, 05 FEB – Le poste americane torneranno ad accettare la posta e i pacchi in arrivo da Cina e Hong Kong. Lo afferma il Us Postal Service correggendo il tiro dopo aver dichiarato solo qualche ora prima che avrebbe sospeso temporaneamente l’accettazione di pacchi da Cina e Hong Kong. “Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità del confine per attuare un efficiente meccanismo di riscossione delle nuove tariffe cinesi così da garantire il minimo disturbo nella consegna dei pacchi”, hanno spiegato le poste americane.

