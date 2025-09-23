Premier danese, ‘non escludo la mano di Mosca dietro i droni’

agenzia

Frederiksen: 'L'intento è di testare i limiti europei'

BRUXELLES, 23 SET – “Non posso certo escludere in alcun modo” il coinvolgimento della Russia dietro al sorvolo di droni avvenuto nella serata di ieri sullo scalo di Copenaghen. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen all’emittente DR. “Abbiamo visto droni sopra la Polonia, attività in Romania, violazioni dello spazio aereo estone, attacchi hacker contro aeroporti europei. Ora ci sono stati droni in Danimarca e, a quanto pare, anche in Norvegia”, ha sottolineato la premier, aggiungendo che l’intento “dell’attacco” potrebbe essere stato quello di “disturbare e creare disordini, preoccupazione, vedere fin dove si può arrivare e testare i limiti”.

