Premier danese, ‘sorvolo di droni l’attacco più grave mai visto’

agenzia

Frederiksen: 'Non escludiamo alcuna ipotesi sui responsabili'

BRUXELLES, 23 SET – “Quello a cui abbiamo assistito ieri sera” con il sorvolo di droni sullo scalo di Copenaghen “è l’attacco più grave mai visto contro un’infrastruttura critica danese. Dice molto sui tempi in cui viviamo e su ciò che noi, come società, dobbiamo essere pronti ad affrontare”. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen parlando all’emittente TV2. “Non escludiamo alcuna ipotesi riguardo a chi ci sia dietro – ha aggiunto -. E’ chiaro che questo è in linea con gli sviluppi che abbiamo potuto osservare di recente con altri attacchi con droni, violazioni dello spazio aereo e attacchi hacker agli aeroporti europei”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA