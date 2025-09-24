Premier francese Lecornu, proposte manovra entro fine settimana

agenzia

Ai sindacati: 'Io premier più debole della V Repubblica'

PARIGI, 24 SET – Dopo le diverse serie di consultazioni condotte dal primo ministro francese, Sébastien Lecornu, alla ricerca di un accordo per formare il nuovo governo, il premier esporrà le sue proposte di manovra finanziaria 2026 entro fine settimana, secondo quanto riferito da fonti di BFM TV. Lecornu, le cui proposte sono state giudicate insoddisfacenti dai sindacati che hanno indetto un nuovo sciopero per il 2 ottobre, ha riconosciuto proprio nella riunione con le parti sociali di essere “il primo ministro più debole della Quinta repubblica”. “Non posso decidere tutto io – ha lamentato Lecornu davanti ai leader sindacali – io non ho 350 deputati sui quali appoggiarmi come faceva all’epoca il mio predecessore Edouard Philippe. Non posso decidere da solo”.

