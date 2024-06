Premier indiano Modi ha guidato una sessione di yoga in Kashmir

agenzia

In occasione della 10° Giornata Internazionale

NEW DELHI, 21 GIU – Il premier indiano Narendra Modi ha celebrato la Giornata Internazionale dello Yoga guidando una sessione a Srinagar, la capitale del Kashmir. L’evento avrebbe dovuto svolgersi all’aperto, con la partecipazione di alcune migliaia di persone, ma la pioggia battente ha indotto gli organizzatori a un cambio di programma: per la prima volta, da quando la giornata è stata indetta dieci anni fa, Modi ha praticato al chiuso in una palestra, assieme a qualche centinaio di persone. Conclusa la pratica, il premier si è rivolto alle migliaia di persone che lo avevano atteso all’esterno, congratulandosi per la tenacia dimostrata a dispetto delle condizioni meteorologiche avverse. Nel suo intervento, Modi ha affermato che la Giornata Internazionale dello yoga promuove la salute e il benessere su scala globale, e ha citato l’Egitto, “dove è stata organizzata una suggestiva competizione di yoga davanti alle piramidi. Lo yoga”, ha concluso il premier, “può diventare una importante fonte di sostentamento anche per il Kashmir, che può attirare ancora più turisti promuovendo corsi e sessioni”.

