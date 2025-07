Premier israeliano Netanyahu al kibbutz Nir Oz tra le proteste

agenzia

Dimostranti gli urlano: 'vergogna' e 'corrotto'

ROMA, 03 LUG – A oltre 636 giorni dall’attacco più mortale nella storia di Israele il 7 ottobre, il primo ministro Benjamin Netanyahu visita per la prima volta il kibbutz Nir Oz. Lo riporta il Times of Israel. Mentre i dimostranti si sono radunati all’ingresso del kibbutz, il convoglio di Netanyahu è entrato da un altro cancello: sullo sfondo si vedono cartelli che lo chiamano “signor abbandono”. E si sentono le voci dei manifestanti che gridano “vergogna” e denunciano Netanyahu come “corrotto” e “assassino” mentre i veicoli passano.

