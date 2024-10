Premier serbo, ‘probabile rimpasto di governo in primavera’

agenzia

Vucevic: 'Nessuno è insostituibile o intoccabile'

BELGRADO, 28 OTT – Il premier serbo Milos Vucevic ha detto oggi che con tutta probabilità in primavera procederà a un rimpasto di governo, dopo una attenta disamina sulla attività e i risultati conseguiti dai singoli ministri. “Anche in incontri sportivi si fanno entrare in campo nuovi giocatori. Non ci sono componenti insostituibili o intoccabili”, ha detto alla tv privata Pink Vucevic, che è leader del Partito del progresso serbo (Sns, conservatore), da anni forza di maggioranza in Serbia dove gode del favore di oltre il 45% degli elettori. All’Sns fa capo il presidente Aleksandar Vucic, che ha ceduto lo scorso anno la guida del partito a Vucevic, suo fedelissimo.

