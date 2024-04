Presidente Argentina non esclude aiuti militari all’Ucraina

agenzia

Milei: 'Il ministro della Difesa sta valutando come collaborare'

BUENOS AIRES, 10 APR – Il presidente argentino, Javier Milei, non esclude la possibilità di inviare aiuti militari all’Ucraina per appoggiare Kiev nella guerra contro la Russia. “È qualcosa di cui il nostro ministro della Difesa (Luis Petri) sta parlando per vedere su cosa possiamo collaborare”, ha affermato il leader ultraliberista. Milei, che è stato invitato al G7 che si terrà in Puglia dal 13 al 15 giugno, ha espresso il desiderio di incontrare a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky durante il suo tour in Europa. Ed ha rivelato di voler ospitare a Buenos Aires un forum in difesa della libertà dell’Ucraina. “Me lo ha chiesto Zelenskyj”, ha aggiunto il capo dello Stato in un’intervista alla Cnn.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA