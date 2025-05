Presidente Cile, ‘Israele a Gaza fa pulizia etnica’

agenzia

Boric, 'facciamo pressione per porre fine a questa barbarie'

SANTIAGO DEL CILE, 21 MAG – “Il governo israeliano sta attuando una pulizia etnica a Gaza. Si è arrivati a un punto così estremo che migliaia di bambini potrebbero morire nelle prossime ore perché Israele non fa entrare gli aiuti umanitari. Coloro che lo fanno e lo permettono sono criminali di guerra e saranno giudicati come tali dall’umanità”. Lo afferma il presidente cileno, Gabriel Boric, sul suo profilo X. “Il Cile – ricorda inoltre Boric – sta facendo pressione, in tutti i forum multilaterali a cui appartiene, per porre fine a questa barbarie”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA